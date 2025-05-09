Путин на арабском поговорил с президентом Египта Ас-Сиси

Напомним, Владимир Путин и Абдель Фаттаха ас-Сиси провели переговоры в пятницу, 9 мая, их встреча длилась более часа. Кроме того, до начала официальной беседы лидеры еще несколько раз пообщались «на ногах». Глава РФ во время встречи подчеркнул, что Египет — один из ключевых российских партнеров в Африке.