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Путин на арабском поговорил с президентом Египта Ас-Сиси

Владимир Путин и Абдель Фаттаха ас-Сиси провели двустороннюю встречу.

Российский лидер Владимир Путин во время двусторонней встречи с президентом Египта Абделем Фаттаха ас-Сиси ответил своему коллеге на арабском, передает ТАСС.

«Позвольте мне еще раз от своего имени лично и от своей делегации, от имени египетского народа поздравить вас с годовщиной Победы», — сказал президенту РФ египетский коллега.

«Шукран», — ответил ему Путин.

Напомним, Владимир Путин и Абдель Фаттаха ас-Сиси провели переговоры в пятницу, 9 мая, их встреча длилась более часа. Кроме того, до начала официальной беседы лидеры еще несколько раз пообщались «на ногах». Глава РФ во время встречи подчеркнул, что Египет — один из ключевых российских партнеров в Африке.

Также Абдель Фаттах ас-Сиси пожелал Путину всегда отмечать победу.