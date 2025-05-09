Песков: Россия сразу поддержала идею 30-дневного перемирия с учетом нюансов

Представитель Кремля также рассказал, что украинский вопрос обсуждался на переговорах президента России Владимира Путина с президентом Бразилии. Также, по его словам, в настоящий момент российские военные анализируют ситуацию с атаками Вооруженных сил Украины на фоне объявленного перемирия.