Песков: Россия сразу поддержала идею 30-дневного перемирия с учетом нюансов

Российская сторона сразу поддержала идею о 30-дневном перемирии на Украине, но с необходимостью учесть некоторые нюансы. С таким заявлением в пятницу, 9 мая, выступил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
— (Путин поддержал перемирие — прим. «ВМ») с оговоркой, что вокруг идеи перемирия существует огромное количество нюансов, не найдя ответы на которые, предметно говорить очень сложно об этом, — приводит слова Пескова ТАСС.
Представитель Кремля также рассказал, что украинский вопрос обсуждался на переговорах президента России Владимира Путина с президентом Бразилии. Также, по его словам, в настоящий момент российские военные анализируют ситуацию с атаками Вооруженных сил Украины на фоне объявленного перемирия.
Песков также указал на необходимо уточнить, что именно имел в виду канцлер ФРГ Фридрих Мерц, говоря о возможности достижения перемирия в эти выходные.
Кроме того, пресс-секретарь напомнил, что Москва приветствует усилия всех стран по урегулированию конфликта на Украине, пишет РИА Новости.
По данным Министерства обороны России, украинская сторона нарушила перемирие, которое ранее объявил Путин в рамках празднования Дня Победы, больше пяти тысяч раз.
Сам же президент Украины Владимир Зеленский уже отверг предложение российского президента Владимира Путина о трехдневном перемирии по случаю 9 Мая. Взамен он настаивает на прекращении огня на 30 дней.