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Hill: демократы вновь заявили, что Байден на публике портит их имидж

В интервью телеканалу ABC Байден ранее заявил, что считает себя ответственным за возвращение на должность главы США Дональда Трампа.

Источник: Аргументы и факты

Представители Демократической партии США раскритиковали бывшего американского лидера Джо Байдена за порчу имиджа партии. Об этом пишет Hill.

В интервью телеканалу ABC Байден ранее заявил, что считает себя ответственным за возвращение на должность главы США Дональда Трампа. Он выразил мнение, что кандидат от демократов Камала Харрис проиграла из-за расизма и сексизма американского населения.

«Каждое его интервью… не идет на пользу демократическому бренду, которому требуются надежные парламентеры и борцы, способные достучаться до независимых… избирателей», — рассказал изданию демократ Энтони Коли.

Ранее сообщалось, что Джо Байдену помешали пройти когнитивный тест перед отказом от участия в выборах. Вопрос о целесообразности проверки политика на умственные способности обсуждался в феврале 2024 года.