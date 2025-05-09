Hill: демократы вновь заявили, что Байден на публике портит их имидж

Представители Демократической партии США раскритиковали бывшего американского лидера Джо Байдена за порчу имиджа партии. Об этом пишет Hill.
В интервью телеканалу ABC Байден ранее заявил, что считает себя ответственным за возвращение на должность главы США Дональда Трампа. Он выразил мнение, что кандидат от демократов Камала Харрис проиграла из-за расизма и сексизма американского населения.
«Каждое его интервью… не идет на пользу демократическому бренду, которому требуются надежные парламентеры и борцы, способные достучаться до независимых… избирателей», — рассказал изданию демократ Энтони Коли.
Ранее сообщалось, что Джо Байдену помешали пройти когнитивный тест перед отказом от участия в выборах. Вопрос о целесообразности проверки политика на умственные способности обсуждался в феврале 2024 года.