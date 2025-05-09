В Кремле резко прокомментировали слова Уиткоффа об украинском конфликте

Напомним, в США заявили, что готовы помочь организовать прямые переговоры между Киевом и Москвой. В Вашингтоне считают, что так удастся добиться продвижения по украинскому конфликту. Российская сторона никогда не отказывалась от переговорного процесса. Президент РФ Владимир Путин не раз заявлял, что можно вести диалог об украинском конфликте, однако соглашение можно будет подписывать только с легитимным правительством Киева.