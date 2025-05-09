Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев заявил, что эра лживых нарративов окончена. Так резко он прокомментировал слова спецпосланника президента США Дональда Трампа Стива Уиткоффа о том, что невозможно завершить украинский конфликт без прямых контактов. А также то, что было бы нелепым не вести переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным напрямую.
«Правда. Эра лживых нарративов заканчивается. Правда прорывается наружу», — резюмировал Дмитриев в своем аккаунте соцсети X.
Напомним, в США заявили, что готовы помочь организовать прямые переговоры между Киевом и Москвой. В Вашингтоне считают, что так удастся добиться продвижения по украинскому конфликту. Российская сторона никогда не отказывалась от переговорного процесса. Президент РФ Владимир Путин не раз заявлял, что можно вести диалог об украинском конфликте, однако соглашение можно будет подписывать только с легитимным правительством Киева.