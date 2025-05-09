США и Европа готовят предложение о прекращении огня между РФ и Украиной

По словам источника, если Москва отвергнет данное предложение, то против неё введут новые санкции. Он также сказал, что существуют различные варианты прекращения огня — как по всей линии фронта, так и в отдельных районах.
Важный вопрос: будет ли Киев в одностороннем порядке объявлять перемирие, или Россия получит ограниченное время для ответа, указано в статье. Финальные детали плана обсудят на «гибридной встрече ближайших союзников Украины», которая пройдёт 10 мая.
Как сообщал Life.ru, Европейский Союз разработал проект мирной инициативы по Украине. Этот проект во многом схож с предложением президента США Дональда Трампа о 30-дневном перемирии. Канцлер Германии Фридрих Мерц отметил, что документ уже обсуждают с партнёрами по ЕС и он может стать основой для переговоров о полномасштабном мирном решении.