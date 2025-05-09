США и Европа готовят предложение о прекращении огня между РФ и Украиной

Как сообщал Life.ru, Европейский Союз разработал проект мирной инициативы по Украине. Этот проект во многом схож с предложением президента США Дональда Трампа о 30-дневном перемирии. Канцлер Германии Фридрих Мерц отметил, что документ уже обсуждают с партнёрами по ЕС и он может стать основой для переговоров о полномасштабном мирном решении.