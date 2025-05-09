Песков: РФ сразу поддержала идею 30-дневного перемирия, но с учетом нюансов

Россия сразу поддержала идею 30-дневного перемирия с Украиной, но при этом необходимо учесть все нюансы, заявил журналистам официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
«Вокруг идеи перемирия существует огромное количество нюансов, не найдя ответы на которые, предметно говорить очень сложно об этом», — подчеркнул пресс-секретарь президента РФ.
Напомним, президент России Владимир Путин по гуманитарным соображениям объявил перемирие с 00:00 мск 8 мая до 00:00 мск 11 мая. Однако, по данным Минобороны РФ, ВСУ нарушили перемирие ко Дню Победы 5026 раз. В прошлый раз, во время режима прекращения огня на Пасху, киевский режим предпринял более 4900 атак на территорию РФ.
В четверг, 8 мая, президент США Дональд Трамп выступил с предложением о перемирии между РФ и Украиной. Как заявила представитель Белого дома Каролин Левитт, американский лидер созванивался по этой теме с Владимиром Зеленским.
Канцлер ФРГ Фридрих Мерц тоже заявлял, что на предстоящих выходных может быть объявлено прекращение огня на Украине.