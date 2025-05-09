Песков: РФ сразу поддержала идею 30-дневного перемирия, но с учетом нюансов

Напомним, президент России Владимир Путин по гуманитарным соображениям объявил перемирие с 00:00 мск 8 мая до 00:00 мск 11 мая. Однако, по данным Минобороны РФ, ВСУ нарушили перемирие ко Дню Победы 5026 раз. В прошлый раз, во время режима прекращения огня на Пасху, киевский режим предпринял более 4900 атак на территорию РФ.