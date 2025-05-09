Фицо: Словакия готова дать вето на запрет поставок энергоресурсов из РФ в Европу

Словацкая сторона готова использовать свое право вето на запрет поставок энергоресурсов из России в Европу. С таким заявлением в пятницу, 9 мая, выступил премьер-министр Словакии Роберт Фицо в рамках переговоров с российским лидером Владимиром Путиным.
Кроме того, Фицо заявил, что не поддерживает идею нового железного занавеса в Европе.
— Если нужно, чтобы с этим (с запретом на поставки в страны ЕС энергоресурсов из РФ — прим. «ВМ») согласились все 27 государств-членов, то мы используем право вето на запрет импорта всех видов энергоресурсов, — цитирует Фицо ТАСС.
Самолет Фицо в четверг, 8 мая, приземлился в столичном аэропорту Внуково. Политик присоединится к праздничным мероприятиям в честь 80-летнего юбилея Победы во Второй мировой войне.
В рамках своего визита в Москву Фицо также встретился с президентом Сербии Александром Вучичем, который тоже приехал в Россию для участия в праздновании Дня Победы. В ночь на 9 мая Вучич в своих социальных сетях опубликовал видеозапись, на которой он общается с премьер-министром Словакии на фоне Московского Кремля. Видео он подписал: «Сербы и словаки — братья навек».