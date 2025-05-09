Путин: Россия ценит приезд Фицо в Москву, несмотря на все учинённые сложности

«Мы, безусловно, ценим ваше решение приехать на празднование 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Знаю о сложностях, возникших с перелётом в Москву, чинили такие препятствия логистические. Но, тем не менее, вы здесь», — обратился Путин к гостю.
Президент России также поблагодарил Фицо за идею установить в стране памятник маршалу Ивану Коневу и пообещал помощь в этой работе.
Путин провёл встречу с премьером Словакии Робертом Фицо в Кремле. Видео © Telegram / Кремль. Новости.
Фицо в свою очередь поблагодарил Россию за гостеприимство и за работу во время его визита в столицу РФ. Он также назвал «детской шуткой» действия стран ЕС, которые пытались помешать его приезду на празднование 80-й годовщины Победы.
Также 9 мая Владимир Путин поговорил в Кремле с известным голливудским режиссёром Оливером Стоуном. Американский кинематографист в этот день посетил парад на главной площади страны, а затем принял участие в президентском приёме по случаю Дня Победы.