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Путин: Россия ценит приезд Фицо в Москву, несмотря на все учинённые сложности

Президент России Владимир Путин встретился с премьер-министром Словакии Робертом Фицо в Екатерининском зале Большого Кремлёвского дворца. Российский лидер отметил, что Москва ценит приезд политика, несмотря на все учинённые сложности со стороны стран Запада.

Источник: Life.ru

«Мы, безусловно, ценим ваше решение приехать на празднование 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Знаю о сложностях, возникших с перелётом в Москву, чинили такие препятствия логистические. Но, тем не менее, вы здесь», — обратился Путин к гостю.

Президент России также поблагодарил Фицо за идею установить в стране памятник маршалу Ивану Коневу и пообещал помощь в этой работе.

Путин провёл встречу с премьером Словакии Робертом Фицо в Кремле. Видео © Telegram / Кремль. Новости.

Фицо в свою очередь поблагодарил Россию за гостеприимство и за работу во время его визита в столицу РФ. Он также назвал «детской шуткой» действия стран ЕС, которые пытались помешать его приезду на празднование 80-й годовщины Победы.

Также 9 мая Владимир Путин поговорил в Кремле с известным голливудским режиссёром Оливером Стоуном. Американский кинематографист в этот день посетил парад на главной площади страны, а затем принял участие в президентском приёме по случаю Дня Победы.