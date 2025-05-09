В Вильнюсе на 9 Мая установил мусорный бак для гвоздик и советской ностальгии

Впрочем, 9 мая он признал, что угроза провокаций исходит не от празднующих, а от тех, кому это не нравится. «Судя по всему, большая угроза провокаций исходит не от тех людей, которые до сих пор склонны праздновать 9 мая как победу в Великой Отечественной войне, а от тех, кому это действительно не нравится. По этой причине могут возникнуть какие-то потасовки или бытовые драки», — сказал премьер.