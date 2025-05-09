Песков: Обсуждение 30-дневного перемирия требует учёта нюансов

Ранее Дональд Трамп призвал Москву и Киев согласиться на 30-дневное перемирие, и предупредил о введении новых санкций в случае отказа. Как сообщили представители Белого дома, власти США рассчитывают, что Россия и Украина примут предложение о прекращении огня, которое может послужить основой для временного снижения напряжённости в конфликте. В то же время Европейский союз разработал свой проект мирной инициативы, схожий с предложением Трампа о 30-дневном перемирии.