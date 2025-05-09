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Песков обратился к Трампу в украинском вопросе: вот что он сказал

Песков: РФ благодарна Трампу за усилия в урегулировании конфликта на Украине.

Источник: Комсомольская правда

Россия благодарна американскому правительству за усилия по урегулированию украинского конфликта. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Таким образом представитель Кремля отреагировал на новость о том, что президент США Дональд Трамп попросил Китай и Турцию содействовать мирным переговорам по Украине.

«Мы готовы приветствовать усилия всех стран. Мы, безусловно, признательны США, президенту Трампу за все усилия для того, чтобы вывести процесс урегулирования в политико-дипломатическое русло», — резюмировал российский политик.

Позже Песков подчеркнул, что РФ будет рада приветствовать мирные инициативы и других стран. Ведь Москва никогда не отказывалась от переговоров. Но России необходим справедливый и долгосрочный мир на Украине. Также мирное соглашение Россия будет подписывать только с легитимным киевским правительством.