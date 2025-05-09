Песков обратился к Трампу в украинском вопросе: вот что он сказал

Позже Песков подчеркнул, что РФ будет рада приветствовать мирные инициативы и других стран. Ведь Москва никогда не отказывалась от переговоров. Но России необходим справедливый и долгосрочный мир на Украине. Также мирное соглашение Россия будет подписывать только с легитимным киевским правительством.