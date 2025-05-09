Ричмонд
+22°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Путин провел переговоры с премьером Словакии

Президент России Владимир Путин провел переговоры с премьер-министром Словакии Робертом Фицо после Парада Победы на Красной площади.

Источник: РИА "Новости"

Российский лидер поблагодарил Фицо за приезд в Москву, несмотря на трудности. «Те, кто пытался задержать Фицо, убедились, что этого лучше не делать, и он добьется целей», — сказал политик.

По словам Путина, Россия сделает все от нее зависящее для восстановления отношений со Словакией.

9 мая также состоялась встреча Путина и президента Сербии Александра Вучича в Екатерининском зале Большого Кремлевского дворца. Вучич на русском языке поздравил российского лидера с 80-летней годовщиной Победы в Великой Отечественной войне. Последняя личная встреча двух лидеров проходила осенью 2021 года, до начала спецоперации на Украине.