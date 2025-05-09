Индия приостановила полеты гражданских самолетов в 32 аэропортах

К границе с Пакистаном направлены индийские военные корабли, оснащенные сверхзвуковыми крылатыми ракетами, сообщил источник в оборонном ведомстве. Ударная группа включает в себя авианосец, эсминцы, фрегаты и противолодочные корабли. Она находится примерно в 300−400 милях от побережья Пакистана. Также к границе отправлена ракета BrahMos, частично разработанная в России. В ней установлена боеголовка массой 300 кг для поражения целей до 500 миль.