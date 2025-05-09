Песков: Атака БПЛА на Белгород показывает, как Киев соблюдает перемирие

Как сообщал Life.ru, беспилотник ВСУ атаковал здание Правительства Белгородской области в День Победы. В результате этой атаки пострадали два человека. Один из них — боец Росгвардии, который получил осколочное ранение ноги. Второй пострадавший — заместитель губернатора региона.