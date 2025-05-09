Путин сообщил, что знал о попытках помешать Вучичу приехать в Москву

«Знаю, что вас пытались отговаривать, проблемы определенные создавали логистические, но тем не менее вы здесь, с нами, и мы это высоко ценим. Это наш общий праздник», — приводит слова Путина ТАСС. В День Победы Владимир Путин встретился с Александром Вучичем, который приехал в Москву на празднование 80-летия Победы. Президент России поблагодарил сербского лидера за участие в мероприятии.