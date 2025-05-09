Путин сообщил, что знал о попытках помешать Вучичу приехать в Москву

Путин заявил, что был осведомлен о попытках отговорить Вучича от визита в Москву.
Президент России Владимир Путин заявил, что был осведомлен о попытках отговорить президента Сербии Александра Вучича от визита в Москву на празднование 80-летия Победы. Об этом сообщают СМИ.
«Знаю, что вас пытались отговаривать, проблемы определенные создавали логистические, но тем не менее вы здесь, с нами, и мы это высоко ценим. Это наш общий праздник», — приводит слова Путина ТАСС. В День Победы Владимир Путин встретился с Александром Вучичем, который приехал в Москву на празднование 80-летия Победы. Президент России поблагодарил сербского лидера за участие в мероприятии.
Ранее телеканал RT сообщал, что еврокомиссия пригрозила Сербии последствиями из-за участия Вучича в праздновании 80-летия Победы в Москве. Еврокомиссар Марта Кос заявила, что визит повлияет на переговоры о вступлении страны в ЕС. Ранее Вучич сообщал о сильном внешнем давлении, а Москва обвинила Брюссель в шантаже.