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Фицо: Антироссийские санкции не работают и вредят самому Евросоюзу

Глава правительства Словакии высказался по поводу антироссийских санкций ЕС.

Источник: Комсомольская правда

Санкции, введенные в отношении России странами ЕС, не работают. Более того, сам Евросоюз терпит, а в результате этих рестрикций значительный ущерб. Об этом заявил глава правительства Словакии Роберт Фицо в пятницу 9 мая.

«Санкции не работают и наносят ущерб самому Европейскому союзу», — сказал премьер-министр Словакии во время переговоров с президентом России Владимиром Путиным, которые прошли в Кремле.

Напомним, в начале встречи премьер Словакии поприветствовал российскую делегацию на русском языке.

В тот же день прошли переговоры президента России Владимира Путина и лидера Сербии Александра Вучича.

Тем временем глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что Фицо не должен был ехать в Москву для участия в праздновании 80-летия Великой Победы, но должен был в этот день отправиться в Киев. Словацкий премьер дал резкую отповедь Каллас, сравнив позицию ЕС с «железным занавесом».