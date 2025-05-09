Санкции, введенные в отношении России странами ЕС, не работают. Более того, сам Евросоюз терпит, а в результате этих рестрикций значительный ущерб. Об этом заявил глава правительства Словакии Роберт Фицо в пятницу 9 мая.
«Санкции не работают и наносят ущерб самому Европейскому союзу», — сказал премьер-министр Словакии во время переговоров с президентом России Владимиром Путиным, которые прошли в Кремле.
Напомним, в начале встречи премьер Словакии поприветствовал российскую делегацию на русском языке.
В тот же день прошли переговоры президента России Владимира Путина и лидера Сербии Александра Вучича.
Тем временем глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что Фицо не должен был ехать в Москву для участия в праздновании 80-летия Великой Победы, но должен был в этот день отправиться в Киев. Словацкий премьер дал резкую отповедь Каллас, сравнив позицию ЕС с «железным занавесом».