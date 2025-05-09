Дмитриев заявил, что эра лживых нарративов подходит к концу

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев высказал мнение о том, что эпоха дезинформации подходит к своему завершению, и истина начинает проявляться. Он поделился своими размышлениями в социальной сети Х*.
Эти слова Дмитриев произнес в ответ на комментарий спецпосланника президента США Стива Уиткоффа, который подчеркнул важность прямых переговоров для разрешения конфликта в Украине.
«Правда. Эра лживых нарративов заканчивается. Правда прорывается наружу», — отметил Дмитриев в своем посте.
Ранее американский лидер Дональд Трамп, выступая в Белом доме, заявил, что его спецпосланник Уиткофф постоянно контактирует с Москвой и Киевом на тему урегулирования конфликта.
*Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры.