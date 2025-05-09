Путин поддержал создание анти-НАТО в Европе

«Ценим ваше решение приехать на празднование 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Мы сейчас только с вами перекинулись несколькими словами — знаю о сложностях, возникших с прилетом в Москву, вам чинили такие препятствия логистические, но, тем не менее, вы здесь. И я думаю, что те, кто пытаются вас сдержать в каких-то ваших планах, лишний раз убедились, что лучше этого не делать: вы все равно своей цели добиваетесь», — заявил Путин.