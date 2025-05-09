Путин поддержал создание анти-НАТО в Европе

Президент Владимир Путин поддерживает создание альянса между Словакией, Сербией и Венгрией в противовес НАТО.
Президент Владимир Путин поддержал формирующийся в Европе военный альянс в противовес НАТО. На встрече с премьер-министром Словакии Робертом Фицо в Кремле 9 мая глава государства заявил, что противники сближения Москвы и Братиславы потерпели фиаско. Как объяснил URA.RU эксперт по международной безопасности Центра специальных медиаметрических исследований Игорь Николайчук, Братислава вот-вот присоединится к оборонному соглашению между Венгрией и Сербией, чьи устремления явно поддерживает Россия, создавая в Европе альтернативную Евросоюзу и США силу.
«Ценим ваше решение приехать на празднование 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Мы сейчас только с вами перекинулись несколькими словами — знаю о сложностях, возникших с прилетом в Москву, вам чинили такие препятствия логистические, но, тем не менее, вы здесь. И я думаю, что те, кто пытаются вас сдержать в каких-то ваших планах, лишний раз убедились, что лучше этого не делать: вы все равно своей цели добиваетесь», — заявил Путин.
Запад пытается построить новый «железный занавес», заявил Роберт ФицоФото: Роман Наумов © URA.RU.
Лидеры обсудили предложение словацкого премьера установить в республике памятник маршалу Ивану Коневу, войска которого освободили Чехословакию во времена Второй мировой войны. По словам Путина, это очень благородное начинание. В свою очередь Фицо подчеркнул, что Словакия благодарна советским воинам. Братислава выступает против возведения нового «железного занавеса», добавил словацкий лидер. Он считает, что санкции ЕС против России не работают и лишь наносят вред Европе. Фицо также раскритиковал главу евродипломатии Каю Каллас, которая ранее осудила его визит в Москву.
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Путин, встречаясь сперва с президентом Сербии Александром Вучичем, а затем с Фицо, укрепляет политические силы в Европе, выступающие против гегемонии Брюсселя и Вашингтона, считает Игорь Николайчук. «Внутри Европы создается нечто вроде анти-НАТО. Венгрия и Сербия подписали 1 апреля оборонный документ. Страны, как отмечал Александр Вучич, идут к созданию военного альянса. Вступление туда Словакии уже решено, это вопрос времени. Евроатлантическая солидарность уходит в прошлое. Идет перекройка структуры Европы, пока еще затуманенная, но процесс можно отследить», — заявил Николайчук.
В уже формирующейся новой Европе Словакия, как и Сербия, тянется к территориально-культурному ядру — России, это русский мир, продолжил Николайчук. Визит Фицо — демонстрация желания развивать позитивное партнерство с Москвой, премьер Словакии — единственный лидер ЕС, приехавший в Москву на парад Победы. В отношениях с Россией он ведет самостоятельную политику, это во многом связано с историческим прошлым, отметил эксперт.
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«В Словакии нет споров о роли СССР во Второй мировой войне, там точно знают, что советский солдат — освободитель. Политически Венгрия нам сейчас ближе Словакии, Орбан рвет и мечет Евросоюз, когда речь идет о России, но в годы войны венгры воевали против нас, причем они до последнего дня оставались преданными сторонниками Гитлера. Словакия не проявляла агрессии против Советского Союза. Она сейчас вторая в Европе после Сербии, кто имеет право с честью присутствовать на параде в Москве», — заключил Николайчук.