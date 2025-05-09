Путин и Фицо завершили переговоры в Кремле

В рамках своего визита в Москву Фицо также встретился с президентом Сербии Александром Вучичем, который тоже приехал в Россию для участия в праздновании Дня Победы. В ночь на 9 мая Вучич в своих социальных сетях опубликовал видеозапись, на которой он общается с премьер-министром Словакии на фоне Московского Кремля. Видео он подписал: «Сербы и словаки — братья навек».