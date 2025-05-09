Путин и Фицо завершили переговоры в Кремле

В Кремле в пятницу, 9 мая, завершились переговоры президента России Владимира Путина и премьер-министра Словакии Роберта Фицо, продлившиеся почти час.
— Лидеры обсудили предложение словацкого премьера установить в республике памятник маршалу Ивану Коневу, — говорится в публикации в Telegram-канале «Кремль. Новости».
Фицо прибыл в Москву, несмотря на критику и предостережения со стороны руководства Евросоюза (ЕС), включая угрозы «последствиями» от главы европейской дипломатии Каи Каллас.
В российской столице премьер-министр Словакии посетил торжественный прием в Кремле, парад Победы на Красной площади и возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата, надев значок с символикой 80-летия Победы.
Помимо этого, ранее Фицо в рамках переговоров с Путиным выступил с заявлением о том, что словацкая сторона готова использовать свое право вето на запрет поставок энергоресурсов из России в Европу.
В рамках своего визита в Москву Фицо также встретился с президентом Сербии Александром Вучичем, который тоже приехал в Россию для участия в праздновании Дня Победы. В ночь на 9 мая Вучич в своих социальных сетях опубликовал видеозапись, на которой он общается с премьер-министром Словакии на фоне Московского Кремля. Видео он подписал: «Сербы и словаки — братья навек».