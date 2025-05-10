Участие почетного караула Народно-освободительной армии Китая (НОАК) в параде, посвященном 80-летию Победы в Великой Отечественной войне в Москве, подчеркивает укрепление отношений между Россией и Китаем, сообщает L AntiDiplomatico.
Как отмечается в статье, это не первый визит китайского почетного караула на Красную площадь: в 2015 году он также принимал участие в торжествах по случаю 70-летия Победы. Возвращение китайских военных спустя десять лет служит явным знаком углубления связей между двумя странами.
Издание также подчеркнуло, что прибытие китайских военных в российскую столицу символизирует единство и дружбу двух великих держав. Ось Москва — Пекин будет играть ключевую роль в формировании многополярного мира. Парадный расчет китайских военных стал самым крупным из иностранных контингентов, участвовавших в праздновании на Красной площади 9 мая.
Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков назвал актом героизма приезд премьера Словакии Роберта Фицо и президента Сербии Александра Вучича в Москву на парад Победы.