Путин в День Победы более 14 часов общался с иностранными гостями

Рабочий день главы российского государства начался необычно рано. Уже около половины десятого утра он лично встречал лидеров зарубежных стран, приглашенных на парад в ознаменование 80-й годовщины Победы. Затем, уже находясь на центральной трибуне на Красной площади, президент в непринужденной обстановке переговаривался с председателем КНР Си Цзиньпином. После парада российский лидер тепло пообщался с военными из КНДР.