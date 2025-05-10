Ричмонд
+15°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Путин в День Победы более 14 часов общался с иностранными гостями

МОСКВА, 10 мая. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин 9 мая провел за общением с высокопоставленными иностранными гостями свыше 14 часов.

Источник: Пресс-служба Президента России

Рабочий день главы российского государства начался необычно рано. Уже около половины десятого утра он лично встречал лидеров зарубежных стран, приглашенных на парад в ознаменование 80-й годовщины Победы. Затем, уже находясь на центральной трибуне на Красной площади, президент в непринужденной обстановке переговаривался с председателем КНР Си Цзиньпином. После парада российский лидер тепло пообщался с военными из КНДР.

Вместе с высокопоставленными гостями Путин возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата, а затем в Грановитой палате Кремля дал торжественный прием в честь 80-й годовщины Победы. При этом каждому гостю Путин смог уделить личное внимание.

Вторую половину дня российский лидер провел в череде международных встреч. Он провел переговоры с президентом Бразилии Луисом Инасио Лулой да Силвой, президентом Египта Абделем Фаттахом ас-Сиси, президентом Сербии Александаром Вучичем, премьер-министром Словакии Робертом Фицо. Завершила этот насыщенный рабочий «выходной» беседа с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым.