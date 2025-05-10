Путин в День Победы более 14 часов общался с иностранными гостями

Рабочий день главы российского государства начался необычно рано. Уже около половины десятого утра он лично встречал лидеров зарубежных стран, приглашенных на парад в ознаменование 80-й годовщины Победы. Затем, уже находясь на центральной трибуне на Красной площади, президент в непринужденной обстановке переговаривался с председателем КНР Си Цзиньпином. После парада российский лидер тепло пообщался с военными из КНДР.
Вместе с высокопоставленными гостями Путин возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата, а затем в Грановитой палате Кремля дал торжественный прием в честь 80-й годовщины Победы. При этом каждому гостю Путин смог уделить личное внимание.
Вторую половину дня российский лидер провел в череде международных встреч. Он провел переговоры с президентом Бразилии Луисом Инасио Лулой да Силвой, президентом Египта Абделем Фаттахом ас-Сиси, президентом Сербии Александаром Вучичем, премьер-министром Словакии Робертом Фицо. Завершила этот насыщенный рабочий «выходной» беседа с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым.