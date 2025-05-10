Путин встретится с иностранными лидерами и проведет пресс-конференцию

В этом году отмечается 75-летия установления дипломатических отношений между странами. Статус всеобъемлющего стратегического партнерства они приобрели в 2012 году. Как подчеркивали в Кремле, Москва и Ханой поддерживают интенсивный политический диалог, а сотрудничество между странами не только отвечает интересам народов двух стран, но и способствует обеспечению мира и укреплению стабильности.