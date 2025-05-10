Путин встретится с иностранными лидерами и проведет пресс-конференцию

По окончании серии международных переговоров глава российского государства выйдет к прессе, чтобы подвести итоги прошедших мероприятий и ответить на вопросы. Помощник президента РФ Юрий Ушаков анонсировал, что работать Путин закончит «очень-очень поздно вечером».
Интенсивный диалог
Первая двусторонняя встреча в графике Путина — с вьетнамским гостем. В прошлый раз Путин и То Лам виделись в июне 2024 года в ходе визита президента РФ в Ханой.
Нынешние переговоры сначала пройдут в узком, а затем в расширенном составе с участием делегаций. По итогам встречи лидеры примут Совместную декларацию об основных направлениях российско-вьетнамских отношений всеобъемлющего стратегического партнерства на новом этапе. Также ожидается подписание нескольких межправительственных и межведомственных документов.
В этом году отмечается 75-летия установления дипломатических отношений между странами. Статус всеобъемлющего стратегического партнерства они приобрели в 2012 году. Как подчеркивали в Кремле, Москва и Ханой поддерживают интенсивный политический диалог, а сотрудничество между странами не только отвечает интересам народов двух стран, но и способствует обеспечению мира и укреплению стабильности.
Экономические и гуманитарные связи
Взаимный российско-вьетнамский товарооборот за 2024 год вырос более чем на 20% и достиг почти $6 млрд, в том числе благодаря использованию возможностей Соглашения о свободной торговле между ЕАЭС и Вьетнамом. Торговым успехам также способствует работа межправкомиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству.
Стратегически важной отраслью экономического взаимодействия стран также является топливно-энергетический комплекс с его флагманским проектом «Вьетсовпетро» и другими совместными предприятиями.
У России и Вьетнама есть еще несколько крупных общих проектов в других сферах. Один из них — совместное автосборочное предприятие с участием Группы ГАЗ. Кроме того, успешно функционирует Тропический научно-исследовательский технологический центр, который успешно выполняет большой объем работ в области медицины, экологии и материаловедения.
Туристический поток из РФ во Вьетнам за 2024 год вырос на 84% и составил 232 тыс. человек. Во многом это стало возможным благодаря возобновлению в прошлом году прямых авиарейсов в страну из многих российских городов.
Москва и Ханой также придают большое значение гуманитарным обменам — культурным и образовательным. В частности, в июле 2024 года с успехом прошли Дни культуры Вьетнама в России, а в российских вузах вьетнамцам ежегодно предоставляется 1 тыс. бюджетных учебных мест.
Окончание международной программы
После завершения российско-вьетнамских переговоров Путину предстоит поочередно побеседовать с пятью другими главами государств. Первой в этой серии значится встреча с президентом Республики Зимбабве Эммерсоном Мнангагвой.
Далее российский лидер пообщается с президентом Палестины Махмудом Аббасом. Ушаков ранее отмечал важность этой встречи с учетом нынешней острой ситуации на Ближнем Востоке. По его словам, Россия и Палестина «придают этому контакту очень большое значение».
Затем Путин последовательно побеседует с лидером Буркина-Фасо Ибрагимом Траоре, президентом Абхазии Бадрой Гунбой и главой Южной Осетии Аланом Гаглоевым. На этом четырехдневный международный марафон у российского лидера завершится.
Заключительным мероприятием этого дня и всей программы к 9 Мая станет общение со СМИ, где будут подведены итоги. За время приуроченных к 80-летию Победы праздничных мероприятий Путин пообщался с большинством глав иностранных делегаций, прибывших в Москву, — с кем-то на полноформатных официальных встречах, с кем-то кратко «на ногах». Юбилей Победы стал одним из крупнейших саммитов — Россию посетило около 30 глав государств.