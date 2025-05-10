Кабмин Украины одобрил законопроект о налогообложении военнопленных

Украинский кабмин одобрил законопроект о налогообложении военнопленных. В соответствии с документом, с захваченных россиян собираются взимать НДФЛ, ставка которого на Украине составляет 18%, и военный сбор, с прошлого года увеличенный до 5%. Налоговыми агентами в данном случае будут выступать лагеря для содержания военнопленных и СИЗО. Как отмечает «Страна.ua», инициатива означает, что пленных россиян на Украине привлекают к оплачиваемым работам.