Украинский кабмин одобрил законопроект о налогообложении военнопленных. В соответствии с документом, с захваченных россиян собираются взимать НДФЛ, ставка которого на Украине составляет 18%, и военный сбор, с прошлого года увеличенный до 5%. Налоговыми агентами в данном случае будут выступать лагеря для содержания военнопленных и СИЗО. Как отмечает «Страна.ua», инициатива означает, что пленных россиян на Украине привлекают к оплачиваемым работам.
Кабмин Украины одобрил законопроект, предусматривающий введение налога на доходы физических лиц и военного сбора для российских военнопленных, сообщил представитель правительства в Верховной раде Тарас Мельничук.
Как следует из проекта закона «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины», россияне, попавшие в плен, будут рассматриваться как отдельная категория физических лиц — нерезидентов страны в соответствии с Женевскими конвенциями 1949 года и Дополнительными протоколами 1977 года.
НДФЛ на Украине взимается по ставке 18%. Налоговыми агентами для исчисления и удержания выплат станут лагеря для военнопленных, а также следственные изоляторы. Их обяжут отражать в налоговой отчетности как общую сумму начисленного военнопленным дохода, так и сумму удержанных налогов.
По заявлению авторов поправок, законопроект направлен на систематизацию налогообложения доходов данной категории лиц и обеспечение прозрачности финансовых операций, связанных с их трудовой деятельностью.
Как отмечает украинское издание «Страна.ua», необходимость в таком законе означает, что ~российских военнопленных на Украине привлекают к оплачиваемым работам~.
Военный сбор.
Военный сбор — это обязательный платеж, введенный на Украине с 2014 года для финансирования потребностей Вооруженных сил страны. В ноябре 2024 года президент Украины Владимир Зеленский утвердил закон, предусматривающий повышение налоговых ставок, включая ~увеличение ставки военного сбора с 1,5% до 5%~.
Военный сбор взимается с доходов граждан, таких как заработная плата, дивиденды, прибыль от продажи движимого и недвижимого имущества, а также доходы от сдачи имущества в аренду и других подобных поступлений.
Рекомендация МВФ.
На этой неделе Международный валютный фонд рекомендовал Украине повысить налоги для наполнения госбюджета в 2026 году.
«Среди ключевых предложений — повышение ставки НДС, введение прогрессивной шкалы налога на доходы физлиц и усиление детенизации экономики», — сообщил Forbes Ukraine.
В феврале экс-премьер Украины Николай Азаров предупредил, что стране в ближайшие 15—20 лет будет нечем выплачивать долги. По его словам, экспорт Украины сократился до минимума, а экономика развалилась. Никогда в истории страны не шла речь о том, что зарубежные страны могут предоставить Киеву $100 млрд в долг, указывал Азаров.