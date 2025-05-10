Ричмонд
+10°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Путин побеседовал с режиссером из США Оливером Стоуном после парада Победы

Президент России побеседовал с американским режиссером, приехавшим в Москву на празднование 80-летия Победы.

Источник: Комсомольская правда

Президент РФ Владимир Путин в пятницу 9 мая пообщался с режиссером из США Оливером Стоуном. Короткая беседа российского лидера и американского деятеля кино произошла в Кремле по окончании приема, который Путин дал в честь Дня Победы, пишет РИА Новости.

Путин обменялся со Стоуном несколькими фразами на английском языке. Российский лидер сказал, что рад снова видеть режиссера (предыдущая их встреча состоялась в апреле на полях просветительского марафона «Знание. Первые»). Стоун поблагодарил Путина.

«Спасибо, что приехали! Всего вам самого лучшего», — сказал президент на прощание.

Напомним, Оливер Стоун является трёхкратным лауреатом премии «Оскар», обладателем пяти «Золотых глобусов» и премии BAFTA. В 2017 году он выпустил фильм о российском лидере «Интервью с Путиным» (The Putin Interviews), который был создан на основе уже отснятых бесед с главой Российской Федерации, состоявшихся за два года.

Накануне Оливер Стоун посетил крупнейший в мире кинозавод «Москино» и заявил, что приятно удивлен развитием кинопроизводства в Москве.

Ранее Оливер Стоун назвал ужасным то, что Евросоюз буквально вычеркнул из памяти Россию.