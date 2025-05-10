Путин побеседовал с режиссером из США Оливером Стоуном после парада Победы

Президент РФ Владимир Путин в пятницу 9 мая пообщался с режиссером из США Оливером Стоуном. Короткая беседа российского лидера и американского деятеля кино произошла в Кремле по окончании приема, который Путин дал в честь Дня Победы, пишет РИА Новости.
Путин обменялся со Стоуном несколькими фразами на английском языке. Российский лидер сказал, что рад снова видеть режиссера (предыдущая их встреча состоялась в апреле на полях просветительского марафона «Знание. Первые»). Стоун поблагодарил Путина.
«Спасибо, что приехали! Всего вам самого лучшего», — сказал президент на прощание.
Напомним, Оливер Стоун является трёхкратным лауреатом премии «Оскар», обладателем пяти «Золотых глобусов» и премии BAFTA. В 2017 году он выпустил фильм о российском лидере «Интервью с Путиным» (The Putin Interviews), который был создан на основе уже отснятых бесед с главой Российской Федерации, состоявшихся за два года.
Накануне Оливер Стоун посетил крупнейший в мире кинозавод «Москино» и заявил, что приятно удивлен развитием кинопроизводства в Москве.
Ранее Оливер Стоун назвал ужасным то, что Евросоюз буквально вычеркнул из памяти Россию.