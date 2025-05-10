Путин побеседовал с режиссером из США Оливером Стоуном после парада Победы

Напомним, Оливер Стоун является трёхкратным лауреатом премии «Оскар», обладателем пяти «Золотых глобусов» и премии BAFTA. В 2017 году он выпустил фильм о российском лидере «Интервью с Путиным» (The Putin Interviews), который был создан на основе уже отснятых бесед с главой Российской Федерации, состоявшихся за два года.