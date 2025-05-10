Посол Дарчиев: Время требует восстановления отношений России и США

Восстановление отношений между Россией и Соединенными Штатами является актуальным для поддержания стабильности и безопасности в мире. Об этом заявил посол РФ в Соединенных Штатах Александр Дарчиев.
Посол призвал обратиться к дипломатическому опыту времен Второй мировой войны, когда страны с различными политическими системами объединили усилия в борьбе против нацизма.
«Отрадно, что в этом плане обозначились позитивные моменты, позволяющие, отталкиваясь от боевого союзничества наших стран в те далекие военные годы, преодолеть накопившееся в предшествующий период токсичное наследие», — сказал Дарчиев в пятницу на торжественном приеме в посольстве РФ в США по случаю 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, его слова цитирует ТАСС.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что диалог между Россией и США постепенно восстанавливается, несмотря на то, что после трехлетнего провала вытаскивать российско-американские отношения из ямы непросто.
В то же время помощник президента Юрий Ушаков сообщил о взаимных разочарованиях в отношениях Российской Федерации и Соединенных Штатов Америки.