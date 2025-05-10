Посол Дарчиев: Время требует восстановления отношений России и США

«Отрадно, что в этом плане обозначились позитивные моменты, позволяющие, отталкиваясь от боевого союзничества наших стран в те далекие военные годы, преодолеть накопившееся в предшествующий период токсичное наследие», — сказал Дарчиев в пятницу на торжественном приеме в посольстве РФ в США по случаю 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, его слова цитирует ТАСС.