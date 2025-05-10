Фицо пообещал не допустить запрета ЕС импорта энергоресурсов из РФ

«Если нужно, чтобы с этим [с запретом на поставки в страны ЕС энергоресурсов из РФ] согласились все 27 государств-членов, то мы используем право вето на запрет импорта всех видов энергоресурсов», — приводит слова Фицо ТАСС. Он отметил, что если в ЕС откажутся от права вето, решение о запрете энергоресурсов примут крупные страны. Фицо также заявил, что антироссийские санкции неэффективны и вредят самому Евросоюзу.