На севере Индии прогремели взрывы

«Я хочу сообщить вам шокирующую новость, что Индия выпустила шесть баллистических ракет из Адампура. Одна из баллистических ракет упала в Адампуре, остальные пять ракет попали в район Амритсара», — сказал представитель армии Пакистана в видеообращении по гостелевидению, передает Reuters.