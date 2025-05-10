На севере Индии прогремели взрывы

В индийском городе Амритсар в штате Пенджаб прогремели взрывы, сообщает Reuters. Sky News пишет, что не менее десяти взрывов также прогремели близ международного аэропорта Шринагара в индийской части Кашмира.
Армия Индии сообщила об обнаружении пакистанских беспилотников в 26 районах на севере и северо-западе страны.
«Я хочу сообщить вам шокирующую новость, что Индия выпустила шесть баллистических ракет из Адампура. Одна из баллистических ракет упала в Адампуре, остальные пять ракет попали в район Амритсара», — сказал представитель армии Пакистана в видеообращении по гостелевидению, передает Reuters.
На фоне обострения конфликта с Пакистаном власти Индии временно приостановили работу 32 аэропортов. Cроки закрытия действуют до утра 15 мая. Под ограничение попали аэропорты на севере и северо-западе страны, включая Амритсар. Авиакомпаниям предписано усилить досмотр, пассажирам — прибывать заранее.
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