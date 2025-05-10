Сийярто: ЕС оттягивает мир на Украине из страха ответственности за ошибки

Европейские лидеры откладывают заключение мира на Украине из-за опасений, что им придется отвечать за свою неудачную стратегию в решении конфликта. Об этом заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто в интервью швейцарскому изданию Neue Zürcher Zeitung.
Сийярто отметил, что утверждения европейских политиков о возможности победы Киева на поле боя и о том, что сейчас не время для перемирия, лишь усугубляют затяжной конфликт.
По его мнению, такая позиция лишь продлевает страдания людей и создает дополнительные трудности для населения стран Европы. Сийярто призвал к более реалистичному подходу к разрешению конфликта и необходимости поиска путей к миру.
Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сообщил, что, несмотря на сопротивление его страны, решение о начале полномасштабных переговоров о вступлении Украины в Евросоюз в 2025 году уже принято.