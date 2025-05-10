Ричмонд
+10°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Сийярто: ЕС оттягивает мир на Украине из страха ответственности за ошибки

Такая позиция лишь продлевает страдания людей и создает дополнительные трудности для населения стран Европы.

Источник: Аргументы и факты

Европейские лидеры откладывают заключение мира на Украине из-за опасений, что им придется отвечать за свою неудачную стратегию в решении конфликта. Об этом заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто в интервью швейцарскому изданию Neue Zürcher Zeitung.

Сийярто отметил, что утверждения европейских политиков о возможности победы Киева на поле боя и о том, что сейчас не время для перемирия, лишь усугубляют затяжной конфликт.

По его мнению, такая позиция лишь продлевает страдания людей и создает дополнительные трудности для населения стран Европы. Сийярто призвал к более реалистичному подходу к разрешению конфликта и необходимости поиска путей к миру.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сообщил, что, несмотря на сопротивление его страны, решение о начале полномасштабных переговоров о вступлении Украины в Евросоюз в 2025 году уже принято.