Путин провел переговоры с главой Узбекистана Мирзиеевым в Кремле

Президент России Владимир Путин в пятницу, 9 мая, провел переговоры с главой Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым в Кремле.
Мирзиеев прибыл в Москву 8 мая для участия в торжествах, посвященных Дню Победы. В этот же день он вместе с другими иностранными лидерами присутствовал на параде Победы на Красной площади.
— Программа двусторонних встреч президента России в День Победы завершилась беседой с главой Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым, — говорится в публикации в Telegram-канале «Кремль. Новости».
Путин поблагодарил своих зарубежных коллег, приехавших в столицу России на парад. Он также отметил, что страна помнит о помощи союзников во время Второй мировой войны.
Ранее в Кремле завершились переговоры президента России Владимира Путина и премьер-министра Словакии Роберта Фицо, продлившиеся почти час.
Накануне празднования 80-летия со Дня Победы над фашизмом в Москве начали собираться мировые лидеры со всего света. В среду, 7 мая, многие из них уже прибыли в российскую столицу, с некоторыми даже успел встретиться президент России Владимир Путин. О том, кто поучаствовал в праздничных мероприятиях, а кто все-таки не смог приехать, — в материале «Вечерней Москвы».