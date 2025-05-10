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DPA: Мерц, Макрон и Стармер отправились в Киев

БЕРЛИН, 10 мая. /ТАСС/. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц, президент Франции Эмманюэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер отправились в Киев. Об этом сообщило агентство DPA.

Источник: AP 2024

По его информации, политики вместе с премьер-министром Польши Дональдом Туском планируют встретиться 10 мая с Владимиром Зеленским. Как ожидается, они обсудят вопросы дальнейшей поддержки Украины. В совместном заявлении они поддержали призыв президента США Дональда Трампа к полному и безоговорочному 30-дневному прекращению огня. Он, как считают они, должен «создать пространство для дискуссий о справедливом и прочном мире».

8 мая Мерц провел телефонный разговор с Трампом. 9 мая канцлер Германии посетил представительства ЕС и НАТО в Брюсселе. Непосредственно перед отъездом на поезде в Киев он провел еще одну встречу с Макроном, Стармером и Туском в польском аэропорту недалеко от границы с Украиной.