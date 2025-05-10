Несколько лидеров ЕС во время визита в Люксембург непреднамеренно попали на акцию памяти, участники которой пели песню «День Победы», держа в руках российские и советские флаги. О реакции еврочиновников рассказывает ТАСС.
Речь идет о разрешенной властями акции, организованной партией Mir d"Vollek и проходила около здания парламента в течение нескольких часов. При этом глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и председатель Евросовета Антониу Кошта, которые вышли из расположенной напротив резиденции премьер-министра герцогства Люксембург Люка Фридена, пришли в замешательство от увиденного и предпочли ретироваться вместе с охраной. Они сделали вид, что не понимают смысла происходящего, пишет агентство.
Тем временем песня на стихи официального представителя МИД России Марии Захаровой «Верните память» прозвучала в столице Австрии Вене во время торжественного мероприятия в честь 80-летия Великой Победы.
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