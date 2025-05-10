Главу ЕК фон дер Ляйен в Люксембурге встретили песней «День Победы»

Речь идет о разрешенной властями акции, организованной партией Mir d"Vollek и проходила около здания парламента в течение нескольких часов. При этом глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и председатель Евросовета Антониу Кошта, которые вышли из расположенной напротив резиденции премьер-министра герцогства Люксембург Люка Фридена, пришли в замешательство от увиденного и предпочли ретироваться вместе с охраной. Они сделали вид, что не понимают смысла происходящего, пишет агентство.