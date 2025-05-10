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Главу ЕК фон дер Ляйен в Люксембурге встретили песней «День Победы»

ТАСС: Лидеры ЕС поспешили ретироваться, услышав песню «День Победы» во время акции в Люксембурге.

Источник: Комсомольская правда

Несколько лидеров ЕС во время визита в Люксембург непреднамеренно попали на акцию памяти, участники которой пели песню «День Победы», держа в руках российские и советские флаги. О реакции еврочиновников рассказывает ТАСС.

Речь идет о разрешенной властями акции, организованной партией Mir d"Vollek и проходила около здания парламента в течение нескольких часов. При этом глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и председатель Евросовета Антониу Кошта, которые вышли из расположенной напротив резиденции премьер-министра герцогства Люксембург Люка Фридена, пришли в замешательство от увиденного и предпочли ретироваться вместе с охраной. Они сделали вид, что не понимают смысла происходящего, пишет агентство.

Тем временем песня на стихи официального представителя МИД России Марии Захаровой «Верните память» прозвучала в столице Австрии Вене во время торжественного мероприятия в честь 80-летия Великой Победы.

Как Урсула фон дер Ляйен готовила план ремилитаризации Европы, читайте здесь на KP.RU.