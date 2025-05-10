«Высоко ценим»: Путин поблагодарил Вучича за приезд в Москву на День Победы

Президент России Владимир Путин выразил благодарность сербскому лидеру Александру Вучичу за его решение приехать в Москву на празднование Дня Победы, несмотря на оказанное на него давление и логистические трудности.
Путин отметил, что Россия высоко ценит личное участие Вучича в торжественных мероприятиях.
— Хотя знаю, что вас пытались отговаривать, да и создавали определенные логистические проблемы, но тем не менее вы здесь, с нами, и мы это высоко ценим, — цитирует Путина ТАСС.
Ранее глава комиссии Совфеда по информполитике Алексей Пушков заявил, что Вучич проявил политическое мужество, посетив Москву для празднования Дня Победы.
Путин поблагодарил своих зарубежных коллег, приехавших в столицу России на парад. Он также отметил, что страна помнит о помощи союзников во время Второй мировой войны.
Накануне празднования 80-летия со Дня Победы над фашизмом в Москве начали собираться мировые лидеры со всего света. В среду, 7 мая, многие из них уже прибыли в российскую столицу, с некоторыми даже успел встретиться президент России Владимир Путин. О том, кто поучаствовал в праздничных мероприятиях, а кто все-таки не смог приехать, — в материале «Вечерней Москвы».