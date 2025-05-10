Фицо рассказал, что рассматривал вариант приехать в Москву на машине

«У нас было несколько вариантов, как попасть сюда (в Россию — ред.). Даже на машине через Белоруссию. Еще одна альтернатива была через Калининград. Возможностей было много, но у нас была четкая цель — утром в 9.00 мы должны быть в Москве, и нам это удалось», — заявил Фицо. По его словам, словацкая делегация столкнулась с трудностями из-за того, что страны Балтии не разрешили пролет над своей территорией, и ей пришлось оперативно менять маршрут.