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Фицо рассказал, что рассматривал вариант приехать в Москву на машине

Запрет на пролет его спецборта над странами Прибалтики вынудил искать альтернативные пути для визита в Россию, рассматривался вариант приехать на автомобиле. Об этом рассказал премьер-министр Словакии Роберт Фицо на переговорах с президентом РФ Владимиром Путиным.

Фицо рассматривал вариант приехать в РФ на машине.

Запрет на пролет его спецборта над странами Прибалтики вынудил искать альтернативные пути для визита в Россию, рассматривался вариант приехать на автомобиле. Об этом рассказал премьер-министр Словакии Роберт Фицо на переговорах с президентом РФ Владимиром Путиным.

«У нас было несколько вариантов, как попасть сюда (в Россию — ред.). Даже на машине через Белоруссию. Еще одна альтернатива была через Калининград. Возможностей было много, но у нас была четкая цель — утром в 9.00 мы должны быть в Москве, и нам это удалось», — заявил Фицо. По его словам, словацкая делегация столкнулась с трудностями из-за того, что страны Балтии не разрешили пролет над своей территорией, и ей пришлось оперативно менять маршрут.

8 мая Фицо прибыл в Москву. Согласно информации агентства Reuters, ему пришлось воспользоваться непрямым маршрутом для перелета. Визит Фицо вызвал негативную реакцию со стороны Европейского союза. Премьер-министр Словакии отметил, что глава дипломатии ЕС Кая Каллас не обладает полномочиями осуждать его поездку в российскую столицу для участия в праздничных мероприятиях, посвященных Дню Победы, пишет RT.