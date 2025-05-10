Трамп: США смогут заключить справедливую торговую сделку с Китаем

Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты могут достичь с Китаем торгового соглашения, которое будет справедливым как для Пекина, так и для Вашингтона. Он высказал свое мнение в ответ на вопросы журналистов в Белом доме.
«Я думаю, что мы вернемся со справедливой сделкой как для Китая, так и для нас», — отметил Трамп, комментируя свои ожидания от предстоящих консультаций между США и КНР в Швейцарии на этой неделе.
При этом президент добавил, что не будет разочарован, если встреча не приведет к конкретным результатам.
Ранее стало известно, что Трамп не планирует в одностороннем порядке понижать ставки пошлин для Китая, необходимы уступки со стороны Пекина.