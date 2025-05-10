«Мышьяк и ртуть»: Глава МИД Турции Фидан заявил, что его хотели отравить

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан заявил, что несколько лет назад на его жизнь была совершена попытка покушения. Речь идет об отравлении, утверждает Фидан в интервью 24TV.
По словам министра, злоумышленники использовали мышьяк и ртуть с целью лишить его жизни.
«Потом это стало известно в результате анализов. Это было 4−5 лет назад», — сказал глава турецкого МИД.
Хакан не стал вдаваться в подробности инцидента, дав понять, что следы преступников ведут за пределы Турции.
«Враги не только внутри, но и за пределами», — сказал он.
Накануне британский принц Гарри заявил, что ему известно о подготовке покушения на себя.
Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо рассказал, что ранение, полученное в результате покушения на политика в 2024 году, в последнее время доставляет ему хлопоты.