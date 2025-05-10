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«Мышьяк и ртуть»: Глава МИД Турции Фидан заявил, что его хотели отравить

Глава МИД Турции Фидан рассказал о покушении на свою жизнь.

Источник: Комсомольская правда

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан заявил, что несколько лет назад на его жизнь была совершена попытка покушения. Речь идет об отравлении, утверждает Фидан в интервью 24TV.

По словам министра, злоумышленники использовали мышьяк и ртуть с целью лишить его жизни.

«Потом это стало известно в результате анализов. Это было 4−5 лет назад», — сказал глава турецкого МИД.

Хакан не стал вдаваться в подробности инцидента, дав понять, что следы преступников ведут за пределы Турции.

«Враги не только внутри, но и за пределами», — сказал он.

Накануне британский принц Гарри заявил, что ему известно о подготовке покушения на себя.

Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо рассказал, что ранение, полученное в результате покушения на политика в 2024 году, в последнее время доставляет ему хлопоты.