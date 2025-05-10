Лидеры четырех стран угрожают России за непринятие условий Киева по перемирию

«Вместе с США мы призываем Россию согласиться на полное и безоговорочное 30-дневное прекращение огня, чтобы создать пространство для переговоров о справедливом и устойчивом мире. До тех пор, пока Россия не примет эту инициативу, мы будем наращивать давление всеми доступными средствами», — говорится в заявлении на портале правительства Великобритании.