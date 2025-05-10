NYT рассказала, как фраза Цукерберга 20-летней давности стала проблемой

Федеральная торговая комиссия США, которая занимается делом против Meta, настаивает на узком определении социальных сетей как сервиса, связывающего друзей и семью. Для подтверждения своей позиции ведомство опирается на фразу Цукерберга. Согласно этому определению, конкурентами Meta являются только два приложения: Snapchat и MeWe, которые существенно уступают по количеству пользователей, что может быть воспринято судом как угроза свободной конкуренции на рынке и повод для мер против Meta.