NYT рассказала, как фраза Цукерберга 20-летней давности стала проблемой

Заявление гендиректора Meta (признана в России экстремистской организацией и запрещена) Марка Цукерберга, сделанное им в сентябре 2006 года, оказалось в центре антимонопольного судебного разбирательства против его корпорации, пишет The New York Times.
«Facebook — это настоящие связи с настоящими друзьями», — написал он в сообщении от имени компании, рассказывая об обновлениях в соцсети.
Федеральная торговая комиссия США, которая занимается делом против Meta, настаивает на узком определении социальных сетей как сервиса, связывающего друзей и семью. Для подтверждения своей позиции ведомство опирается на фразу Цукерберга. Согласно этому определению, конкурентами Meta являются только два приложения: Snapchat и MeWe, которые существенно уступают по количеству пользователей, что может быть воспринято судом как угроза свободной конкуренции на рынке и повод для мер против Meta.
Однако Meta пытается доказать, что с 2006 года ситуация изменилась. «[Значение] части “друг” [в изначальной фразе] сильно поубавилось», — сказал Цукерберг на заседании суда.
Корпорация также настаивает, что ее конкурентами являются все социальные сети, в особенности TikTok и YouTube, поскольку борется за внимание пользователей к коротким видеозаписям. Ее главный адвокат Марк Хансен омтетил, что Meta перешла в «кризисный» режим в 2018 году, когда в США стал доступен TikTok.
В деле рассматривается вопрос, было ли подавлением конкуренции приобретение Meta соцсети Instagram в 2012 году и мессенджера WhatsApp в 2014 году за $1 млрд и $19 млрд. Судья Джеймс Боасберг признал, что вынесение решения будет «не таким простым, как прогулка в парке».
Решение суда повлечет за собой большие последствия для технологического рынка, объясняет NYT. Если будет поддержаны требования властей, которые стремятся разделить корпорацию, это может лишить крупные компании интереса по приобретению мелких конкурентов, а также изменит экономику стартапов, чьи основатели рассчитывают на продажу более крупным игрокам.