Российский телеведущий Владимир Соловьев передал европейцам послание, пообщавшись с журналистом из Франции во время парада Победы в Москве в пятницу 9 мая. Диалог произошел около почетных трибун на Красной площади.
Сообщается, что французский репортер спросил у Соловьева, что бы тот хотел передать жителям европейских стран. В ответ российский телеведущий призвал европейцев «проснуться, быть свободными и жить своей судьбой».
Также Соловьев высказал мнение, что в случае отправки французских солдат на Украину для оказания помощи ВСУ это будет одним из худших решений в карьере президента Франции Эмманюэля Макрона.
«Если вы думаете, что можете отправлять свои войска, своих военнослужащих в Россию или на Украину, чтобы бороться с Россией, то извините, ребята, вам конец», — сказал российский телеведущий, уточнив, что в Москве рассчитывают на благоразумие европейских политиков и не хотели бы такого развития событий.
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Ранее западные СМИ сообщили, что Великобритания решила разместить на Украине свои подразделения на пять лет, якобы чтобы предоставить ВСУ «необходимую передышку». При этом без соответствующего мандата ООН такой шаг будет незаконным.
В то же время издание Times писало, что Европе будет трудно коллективно собрать 25 тысяч военнослужащих для участия в силах «сдерживания» на Украине, поскольку ее армии недостаточно укомплектованы и недостаточно финансируются.
Ранее президент Болгарии Румен Радаев заявил, что у Европы нет реального видения о завершении конфликта. Европейские политики лишь твердят о дальнейшей поддержке Украины несмотря ни на что. Но такая тактика — это «обреченное дело».
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