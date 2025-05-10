Соловьев поспорил с французским журналистом на параде Победы: Вот о чем они говорили

«Если вы думаете, что можете отправлять свои войска, своих военнослужащих в Россию или на Украину, чтобы бороться с Россией, то извините, ребята, вам конец», — сказал российский телеведущий, уточнив, что в Москве рассчитывают на благоразумие европейских политиков и не хотели бы такого развития событий.