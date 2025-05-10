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Пакистан начал военную операцию против Индии

Geo: Пакистан ударил по индийским авиабазам и складу ракет в рамках военной операции.

Источник: Комсомольская правда

Пакистан начал крупномасштабную военную операцию против Индии. Об этом информирует телеканал Geo.

Сообщается, что в рамках данной операции ударам подверглись индийские авиабазы Удхампур и Патханкот. Также был уничтожен склад ракет в населенном пункте Биса. Телеканал сообщает об этом, ссылаясь на источники в службе безопасности.

Накануне власти Пакистана выступили за урегулирование конфликта с Индией дипломатическим путем.

Ранее аналитики назвали ряд причин, указывающих на то, что Индия и Пакистан начнут полноценную войну.

Также сообщалось, что правительство Индии объявило о наборе резервистов на фоне новостей об эскалации конфликта с Пакистаном.

Напомним, конфликт между этими двумя странами, имеющими ядерное оружие, начался после того, как Индия в ответ на теракт в индийском регионе Джамму и Кашмир, где 22 апреля террористы расстреляли 25 индийцев и одного непальца, начала операцию «Синдур». Индийские войска нанесли 24 ракетных удара по девяти точкам на территории Пакистана.