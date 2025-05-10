Пакистан начал военную операцию против Индии

Напомним, конфликт между этими двумя странами, имеющими ядерное оружие, начался после того, как Индия в ответ на теракт в индийском регионе Джамму и Кашмир, где 22 апреля террористы расстреляли 25 индийцев и одного непальца, начала операцию «Синдур». Индийские войска нанесли 24 ракетных удара по девяти точкам на территории Пакистана.