Пакистан начал военную операцию против Индии

Пакистан начал крупномасштабную военную операцию против Индии. Об этом информирует телеканал Geo.
Сообщается, что в рамках данной операции ударам подверглись индийские авиабазы Удхампур и Патханкот. Также был уничтожен склад ракет в населенном пункте Биса. Телеканал сообщает об этом, ссылаясь на источники в службе безопасности.
Накануне власти Пакистана выступили за урегулирование конфликта с Индией дипломатическим путем.
Ранее аналитики назвали ряд причин, указывающих на то, что Индия и Пакистан начнут полноценную войну.
Также сообщалось, что правительство Индии объявило о наборе резервистов на фоне новостей об эскалации конфликта с Пакистаном.
Напомним, конфликт между этими двумя странами, имеющими ядерное оружие, начался после того, как Индия в ответ на теракт в индийском регионе Джамму и Кашмир, где 22 апреля террористы расстреляли 25 индийцев и одного непальца, начала операцию «Синдур». Индийские войска нанесли 24 ракетных удара по девяти точкам на территории Пакистана.