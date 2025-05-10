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Песков: Украина хочет избежать переговоров по урегулированию конфликта с РФ

ВАШИНГТОН, 10 мая. /ТАСС/. Украинские власти не готовы вести переговоры с Россией по урегулированию конфликта.

Источник: РИА "Новости"

Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью телеканалу ABC News, фрагмент которого транслировался в пятницу.

«Они [власти Украины] не готовы к незамедлительным переговорам. Президент [РФ Владимир] Путин поддержал прекращение огня, но задал несколько вопросов», — отметил Песков.

«Сейчас на фронтах наблюдается определенная динамика, российские войска наступают и наступают достаточно уверенно», — добавил он.

Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что коллеги из США знают позицию России по Украине и представляют, как при ее реализации прийти к долгосрочному мирному урегулированию. В июне 2024 года Путин на встрече с руководством МИД назвал условия для урегулирования ситуации на Украине, среди которых упоминались вывод ее вооруженных сил из Донбасса и Новороссии и отказ Киева от вступления в НАТО. На Украине также должны быть в полной мере обеспечены права, свободы и интересы русскоязычных граждан. Кроме того, Россия считает необходимым отменить все западные санкции против нее и установить внеблоковый и безъядерный статус Украины.