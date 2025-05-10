Песков: Украина хочет избежать переговоров по урегулированию конфликта с РФ

Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что коллеги из США знают позицию России по Украине и представляют, как при ее реализации прийти к долгосрочному мирному урегулированию. В июне 2024 года Путин на встрече с руководством МИД назвал условия для урегулирования ситуации на Украине, среди которых упоминались вывод ее вооруженных сил из Донбасса и Новороссии и отказ Киева от вступления в НАТО. На Украине также должны быть в полной мере обеспечены права, свободы и интересы русскоязычных граждан. Кроме того, Россия считает необходимым отменить все западные санкции против нее и установить внеблоковый и безъядерный статус Украины.