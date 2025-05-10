Трамп: над завершением конфликта на Украине должны работать обе стороны

Президент США Дональд Трамп в пятницу призвал Москву и Киев к активным усилиям по завершению конфликта в Украине. Он высказал свое мнение, отвечая на вопросы журналистов в Белом доме.
«Мы теряем по 5 тыс. военнослужащих в неделю, российских и украинских военнослужащих, и других людей, между прочим», — отметил Трамп.
Он подчеркнул важность прекращения насилия, призвав обе страны как можно скорее завершить конфликт.
Ранее спецпосланник президента США Стив Уиткофф заявил, что урегулировать украинский конфликт без прямого диалога с российским лидером Владимиром Путиным невозможно.