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Трамп: над завершением конфликта на Украине должны работать обе стороны

Президент США подчеркнул важность прекращения насилия.

Источник: Аргументы и факты

Президент США Дональд Трамп в пятницу призвал Москву и Киев к активным усилиям по завершению конфликта в Украине. Он высказал свое мнение, отвечая на вопросы журналистов в Белом доме.

«Мы теряем по 5 тыс. военнослужащих в неделю, российских и украинских военнослужащих, и других людей, между прочим», — отметил Трамп.

Он подчеркнул важность прекращения насилия, призвав обе страны как можно скорее завершить конфликт.

Ранее спецпосланник президента США Стив Уиткофф заявил, что урегулировать украинский конфликт без прямого диалога с российским лидером Владимиром Путиным невозможно.