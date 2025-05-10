Песков назвал условие заключения временного перемирия с Украиной

Песков отметил нежелание Украины проводить переговоры по урегулированию конфликта.
Введение временного перемирия предполагает одновременное приостановление поставок вооружения Украине. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Временное перемирие должно сопровождаться прекращением поставок вооружений Украине», — рассказал представитель Кремля в ходе беседы с ТАСС. Он отметил, что украинская сторона стремится избежать начала переговорного процесса по урегулированию конфликта с РФ.
Ранее Чехия совместно с партнерами начала изучать перспективу поставок тяжелых боеприпасов в Украину до 2026 года, сообщил президент страны Петр Павел. Предусмотрена поставка 1,8 миллиона снарядов, передает «Ридус».