Трамп признался, что не может спать из-за попыток достичь мира на Украине

Трамп публично призывает Россию и Украину объявить 30-дневное перемирие. Он также говорил, что с Путиным ему «до сих пор» проще иметь дело, чем с украинским президентом Владимиром Зеленским. Однако президент США все больше разочаровывается в обоих, поскольку президентам необходимо сесть за стол переговоров, чтобы положить конец конфликту, отмечали в Белом доме. «Я думаю, что, скажем так, он меня уважает, и я верю, что из-за меня он не захватит, хотя его решением, его выбором было бы захватить всю Украину», — рассказал Трамп в конце апреля.