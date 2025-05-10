Трамп признался, что не может спать из-за попыток достичь мира на Украине

Президент США Дональд Трамп рассказал о растущем разочаровании в связи с попытками завершить российско-украинский конфликт, которое не дает спать по ночам. Это заявление он сделал, выступая перед группой ведущих спонсоров во Флориде, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники.
Отвечая на вопрос одного из доноров о самых серьезных внешнеполитических проблемах, Трамп сказал, что с российским президентом Владимиром Путиным ему было особенно сложно, поскольку тот хотел «всего целиком».
Прекращение войны в секторе Газа также весьма затруднительно, так как сложно найти решение, ведь «они воевали тысячу лет», рассказал Трамп.
Трамп публично призывает Россию и Украину объявить 30-дневное перемирие. Он также говорил, что с Путиным ему «до сих пор» проще иметь дело, чем с украинским президентом Владимиром Зеленским. Однако президент США все больше разочаровывается в обоих, поскольку президентам необходимо сесть за стол переговоров, чтобы положить конец конфликту, отмечали в Белом доме. «Я думаю, что, скажем так, он меня уважает, и я верю, что из-за меня он не захватит, хотя его решением, его выбором было бы захватить всю Украину», — рассказал Трамп в конце апреля.
Москва объявила трехдневное перемирие на
«Наше предложение, которое президент Путин озвучил, — это начало прямых переговоров, без предварительных условий. Перемирие [которого требует Украина] в данной ситуации рассматривается как предварительное условие, которое будет использовано для дальнейшей поддержки киевского режима и укрепления его военных способностей», — сказал в конце апреля министр иностранных дел Сергей Лавров.
Киев не готов к незамедлительным переговорам, уверен представитель президента Дмитрий Песков. Он пояснил, что Кремль рассчитывает на способность США заставить Киев проявить гибкость.
Путин назвал примирение с Украиной вопросом времени. «Мне кажется, что это неизбежно, несмотря на всю трагедию, которую мы переживаем сейчас», — считает президент.