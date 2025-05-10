Ричмонд
+10°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Песков рассказал о надеждах на США в урегулировании украинского конфликта

В России надеются, что посредническая роль Соединенных Штатов в урегулировании конфликта поспособствует тому, чтобы власти Киева проявили политическую мудрость. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Песков отметил стремление Путина к мирному завершению конфликта.

В России надеются, что посредническая роль Соединенных Штатов в урегулировании конфликта поспособствует тому, чтобы власти Киева проявили политическую мудрость. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«РФ рассчитывает, что посредничество США поможет убедить киевский режим быть более гибким и проявить политическую мудрость», — рассказал официальный представитель Кремля в ходе беседы с корреспондентом телеканала ABC. Соответсвующее видео опубликовано на сайте СМИ. По словам Пескова, президент России Владимир Путин прилагает максимальные усилия для урегулирования конфликта с Украиной посредством дипломатических переговоров.

Российская сторона неоднократно выражала готовность к проведению мирных переговоров без предварительных требований. В связи с 80-й годовщиной Победы Путин принял решение о введении режима прекращения огня с 8 по 11 мая, передает РАПСИ.