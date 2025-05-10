Песков рассказал о надеждах на США в урегулировании украинского конфликта

«РФ рассчитывает, что посредничество США поможет убедить киевский режим быть более гибким и проявить политическую мудрость», — рассказал официальный представитель Кремля в ходе беседы с корреспондентом телеканала ABC. Соответсвующее видео опубликовано на сайте СМИ. По словам Пескова, президент России Владимир Путин прилагает максимальные усилия для урегулирования конфликта с Украиной посредством дипломатических переговоров.