Си рядом с Путиным, Вучич и Фицо у Кремля: что лидеры стран делали в Москве

«Все это показывает, что Китай не просто гость парада. Это союзник, проверенный и испытанный на прочность… Я думаю, что это также показатель того, что весь прессинг, который сегодня западные страны осуществляют на Россию и на Китай, как раз является стимулом к сближению», — отметил Блохин.