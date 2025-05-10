Си рядом с Путиным, Вучич и Фицо у Кремля: что лидеры стран делали в Москве

Присутствие мировых лидеров на параде Победы в Москве стало провалом Запада, написала газета The Washington Post. Издание отметило, что президент России Владимир Путин укрепил свой статус глобального политика.
У России целый альянс союзников.
Парад Победы продемонстрировал, что у России много союзников и что попытки Запада изолировать страну провалились, отметил в комментарии aif.ru ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин.
На параде в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне в Москве побывали лидеры 29 стран.
В частности, кроме глав стран СНГ, это президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, лидер Венесуэлы Николас Мадуро, президент Вьетнама То Лам, а также президент Кубы Мигель Диас-Канель и глава Сербии Александр Вучич. Кроме того, на параде 9 Мая присутствовали председатель КНР Си Цзиньпин и премьер Словакии Роберт Фицо.
«Такой состав гостей демонстрирует, что попытки международной изоляции России не состоялись. Москва показала, что у неё широкий круг союзников, целый альянс, и не абы кого», — отметил Блохин.
Политолог напомнил о мощности экономики только одного Китая.
«Одна китайская экономика превосходит все азиатские экономики вместе взятые. Только один Китай. Я уж не говорю о других», — обозначил Блохин.
Си и Путин сидели на параде рядом.
На параде Победы в Москве председатель КНР Си Цзиньпин сидел рядом с президентом РФ Владимиром Путиным, обратили внимание эксперты.
«Все это показывает, что Китай не просто гость парада. Это союзник, проверенный и испытанный на прочность… Я думаю, что это также показатель того, что весь прессинг, который сегодня западные страны осуществляют на Россию и на Китай, как раз является стимулом к сближению», — отметил Блохин.
Эксперт добавил, что несмотря на то, что США развернули против КНР торговую войну, а также пытаются вбить клин между Россией и Китаем, обе страны сегодня друг друга гармонично дополняют.
«Китай является экономической сверхдержавой, мы — военной сверхдержавой. Вместе мы как раз формируем альтернативную модель западному мировому либеральному порядку», — сказал Блохин.
Вучич и Фицо приехали в Москву, несмотря на угрозы.
На параде Победы, как и обещали, побывали президент Сербии Александр Вучич и премьер-министр Словакии Роберта Фицо. Ранее глава европейской дипломатии Кая Каллас заявила, что поездки лидеров европейских стран в Москву «будут иметь последствия».
В связи с этим, Блохин не исключил возможных покушений на Фицо и Вучича.
«На Фицо уже было покушение, поэтому да, не исключено, — отметил Блохин, отвечая на вопрос aif.ru. — В Сербии была попытка госпереворота недавно. В Европе их будут продолжать прессинговать».
Фицо и Вучич, прибыв в столицу РФ, накануне парада записали совместные кадры на фоне Кремля.
«Сербы и словаки — братья навек», — написал президент Сербии под видео, на котором политики крепко пожимают друг другу руки и обнимаются.
«Вучич и Фицо показали, что находятся в кругу друзей, сторонников и единомышленников», — оценил Блохин кадры.
При этом политолог констатировал, сама Европа в большинстве своем русофобская.
«Таких, как Фицо, Вучич — единицы. Сюда можно причислить еще Орбана (ред. — премьер Венгрии). В основном же Европа, конечно, враждебная к РФ», — констатировал Блохин.
Путин укрепил статус глобального политика.
Газета The Washington Post отметила, что президент РФ Владимир Путин, принимая участие в мероприятии вместе с двумя десятками зарубежных лидеров, укрепил свой статус глобального политика.
По оценке издания, российский президент предстал как уверенный лидер, движущийся к победе в конфликте с Украиной на фоне ослабления американо-европейского альянса, военных успехов и переговоров, которые ведутся преимущественно на условиях Москвы.
«Путин, стоя на параде рядом с председателем КНР Си Цзиньпином, позиционирует себя как лидер в новом миропорядке, где влияние США уступает позиции незападных центров силы», — делается вывод в статье.