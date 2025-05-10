«Путин делает всё возможное»: В Кремле указали на желание Киева избежать диалога с РФ

Ранее спикер Кремля прокомментировал заявление канцлера Германии о том, что установить 30-дневное перемирие на Украине возможно уже на этих выходных. Песков посоветовал уточнить у самого Мерца, что он хотел сказать. Он подчеркнул, что Путин поддержал идею такого перемирия, однако важно учитывать нюансы.