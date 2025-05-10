Фицо назвал честью возможность приехать в Москву на Парад Победы

Помимо этого, Фицо рассказал, что из-за запрета на полет его самолета над Прибалтикой рассматривался вариант поездки в Москву на автомобиле через территорию Белоруссии. Однако, в связи с ограничениями, делегации пришлось изменить маршрут, что увеличило время в пути с двух до шести часов. В результате, они летели через Румынию, Болгарию, Турцию и Армению.