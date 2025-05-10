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В Вене 9 мая включили песню «Верните память» на стихи Марии Захаровой

Жители Вены, отмечая День Победы, включили песню «Верните память», написанную на стихи официального представителя МИД России Марии Захаровой. Об этом дипломат сообщила в телеграм-канале.

Источник: Life.ru

«Центр Вены. Включили записи “Верните память” в исполнении Елены Север», — написала Захарова.

Песня «Верните память» на стихи Марии Захаровой в Вене. Видео © Telegram / Мария Захарова.

На размещённых видеокадрах можно увидеть толпу празднующих 9 Мая людей. Они держат советские флаги и портреты участников Великой Отечественной войны.

Ранее в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне на фасаде Посольства России в Армении появилась цифра «80». Сотрудники дипломатической миссии таким образом поздравили жителей Еревана с юбилеем и выразили уважение героям-победителям.