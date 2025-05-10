Лавров признался Фицо, что любуется его политикой

Фицо пожал руку Лаврову (на фото) во время встречи.
Глава российского министерства иностранных дел Сергей Лавров высоко оценил политический курс премьер-министра Словакии Роберта Фицо. Об этом сообщило агентство ТАСС.
«Любуемся вами!» — заявил глава МИДа перед началом переговоров. Его цитирует ТАСС. Фицо приветствовал российскую делегацию на русском языке и обменялся рукопожатием с ее членами, включая Лаврова.
Фицо прибыл в Москву 8 мая. Президент России Владимир Путин в ходе встречи с премьером выразил признательность словацкому руководству и населению за бережное отношение к мемориалам советским солдатам., передает RT.