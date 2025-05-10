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Пакистан подтвердил начало операции против Индии

ИСЛАМАБАД, 10 мая. /ТАСС/. Пакистан ответил на удары со стороны Индии и успешно атаковал ключевые военные объекты в рамках операции «Баньян уль-Марсус» («Стена, покрытая свинцом»). Об этом заявило правительство Пакистана.

Источник: AP 2024

«Пакистан ответил на индийскую агрессию достойно и до сих пор успешно атаковал ключевые индийские военные объекты в рамках операции “Баньян уль-Марсус”. Эта операция проводится в ответ на изначальное нападение Индии, ставшее посягательством на наши земли, людей и суверенитет», — говорится в сообщении, размещенном пресс-службой в X.

Ранее телеканал Geo TV сообщал о начале пакистанской крупномасштабной военной операции против Индии в ответ на удары по пакистанской территории. В результате первых ударов, как утверждается, был уничтожен склад ракет BrahMos.