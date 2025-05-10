Пакистан подтвердил начало операции против Индии

«Пакистан ответил на индийскую агрессию достойно и до сих пор успешно атаковал ключевые индийские военные объекты в рамках операции “Баньян уль-Марсус”. Эта операция проводится в ответ на изначальное нападение Индии, ставшее посягательством на наши земли, людей и суверенитет», — говорится в сообщении, размещенном пресс-службой в X.